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2022-08-23
Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано 30 "прильотів"
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у понеділок, 22 серпня, обстріляли з мінометів та ствольної артилерії прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, інформує Міністерство внутрішніх справ.
"Противник чотири рази обстрілював територію Семенівської громади Чернігівської області зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів", - наголосили правоохоронці в
На території Середино-Будської громади Сумської області розірвалися дві 120 мм міни. На щастя, постраждалих немає.
Анна Конюченко, ZN.ua