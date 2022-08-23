Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано 30 "прильотів"

Російські окупаційні війська у понеділок, 22 серпня, обстріляли з мінометів та ствольної артилерії прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Противник чотири рази обстрілював територію Семенівської громади Чернігівської області зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів", - наголосили правоохоронці в Facebook.

На території Середино-Будської громади Сумської області розірвалися дві 120 мм міни. На щастя, постраждалих немає.