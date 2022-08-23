Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано 30 "прильотів"

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано 30
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська у понеділок, 22 серпня, обстріляли з мінометів та ствольної артилерії прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Противник чотири рази обстрілював територію Семенівської громади Чернігівської області зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів", - наголосили правоохоронці в Facebook.

На території Середино-Будської громади Сумської області розірвалися дві 120 мм міни. На щастя, постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові знищили два командні пункти та склади боєприпасів військ РФ в Херсонській областіУкраїнські військові знищили два командні пункти та склади боєприпасів військ РФ в Херсонській області
Війська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВВійська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВ
В Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителівВ Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителів
На Луганщині під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти — ГайдайНа Луганщині під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти — Гайдай
РФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій областіРФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій області
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпасиЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпаси
Українські військові знищили ППО РФ у Харківській областіУкраїнські військові знищили ППО РФ у Харківській області
Обстріл Миколаєва: окупанти пошкодили підприємство, кафе та житловий будинокОбстріл Миколаєва: окупанти пошкодили підприємство, кафе та житловий будинок
На Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – ГайдайНа Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – Гайдай
Черговий удар по Харкову: окупанти посеред ночі зруйнували двоповерхову будівлюЧерговий удар по Харкову: окупанти посеред ночі зруйнували двоповерхову будівлю
Последние новости
Подгружаем последние новости