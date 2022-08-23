Прем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для України

Вона закликала світ продовжувати спільно підтримувати нашу країну, інформує ZN.ua.

Прем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для України
© Офіс президента

Шведський уряд незабаром оголосить про надання Україні додаткової підтримки в межах нового пакету. Про це повідомила прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон під час виступу на другому саміті Кримської платформи.

"Мій уряд незабаром оголосить про додатковий пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", – заявила вона.

Андерссон зазначила, що в ході повномасштабного вторгнення в нашу державу РФ не лише багаторазово порушила права людини й міжнародне гуманітарне право, а й ускладнила ситуацію в тимчасово окупованому нею Криму, який стала використовувати як плацдарм для нападу на інші території.

Прем’єр додала, що дії російських окупантів призвели й до глобальних наслідків, зокрема, енергетичної та продовольчої криз, за які агресор "несе повну відповідальність".


Максим Царук, ZN.ua





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