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2022-08-23
У Донецьку під удар потрапила "адміністрація" ватажка ДНР: фото та відео
У вівторок, 23 серпня, після полудня, в окупованому Донецьку, де регулярно відбуваються вибухи, під обстріл потрапила "адміністрація" ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.
Про це повідомляють сепаратистські Telegram-канали, інформує
У будівлі почалася пожежа, над нею піднявся чорний дим. У той же час, сепаратисти пишуть, що Пушилін не постраждав, а вибух, нібито, прогримів унаслідок спрацювання вибухового пристрою.
Крім того, повідомляється про "приліт" у Донецьку біля будівлі МВС на площі Дзержинського, також були вибухи на вулиці 50-річчя СРСР. Бульвар Пушкіна усіяний уламками.
Олена Руденко, Апостроф