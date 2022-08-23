У Донецьку під удар потрапила "адміністрація" ватажка ДНР: фото та відео

У вівторок, 23 серпня, після полудня, в окупованому Донецьку, де регулярно відбуваються вибухи, під обстріл потрапила "адміністрація" ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна.

Про це повідомляють сепаратистські Telegram-канали, інформує Апостроф .

У будівлі почалася пожежа, над нею піднявся чорний дим. У той же час, сепаратисти пишуть, що Пушилін не постраждав, а вибух, нібито, прогримів унаслідок спрацювання вибухового пристрою.

Крім того, повідомляється про "приліт" у Донецьку біля будівлі МВС на площі Дзержинського, також були вибухи на вулиці 50-річчя СРСР. Бульвар Пушкіна усіяний уламками.