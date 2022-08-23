Bloomberg: Путін без вагань влаштує другий Чорнобиль в Запоріжжі, хто його зупинить?

В історії воєн немає прецедентів тому, що просто зараз відбувається в Запоріжжі. Ніколи раніше атомна електростанція не була на передовій великої війни, а також важливим об’єктом в стратегії воюючих сторін.

Від того, як Росія, України і весь світ розберуться з цим моментом на краю прірви, буде залежати, як війни у наші часи будуть відбуватися. І чи можна їх взагалі обмежити, - пише на сторінках Bloomberg журналіст і письменник Андреас Клутх. Він нагадує про повідомлення про те, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном російський лідер Владімір Путін нібито погодився впустити міжнародну групу на Запорізьку АЕС заради гарантування безпеки. І це підбадьорює, якщо це правда. Тому що Путін має звичку брехати про свої наміри. Саме це він зробив перед вторгненням в Україну півроку тому.

ЗАЕС - найбільша атомна електростанція в Європі. До атаки Путіна вона генерувала п’яту частину електроенергії в Україні. Росія захопила її в березні і з тих пір контролює. Раніше на станції працювало 11 тисяч людей. Багато з них вже втекли від війни. Але персонал, який зараз обслуговує ЗАЕС, все ще український. Ці інженери стали заручниками. Вони підтримують безпеку і роботу електростанції, але під дулом автоматів. Тактично Росія використовує ЗАЕС в якості щита. Російські війська розмістили своїх солдатів, зброю і боєприпаси поруч з реакторами і сховищем ядерних відходів, розраховуючи, що українська армія не наважиться обстріляти їх артилерією. Адже вибухи можуть призвести до витоку радіації чи й навіть розплавлення активної частини реактора. Обстрілюючи українських військових з території електростанції, Росія також намагається сповільнити український контрнаступ, націлений повернути контроль над півднем країни.