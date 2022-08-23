Громадянам РФ слід видавати візи з урахуванням "політичних аспектів" – ЄК

Представниця Єврокомісії пояснила слова Жозепа Борреля про "вибірковість" у питанні видачі віз, інформує ZN.ua.

Громадянам РФ слід видавати візи з урахуванням
© Андрій Товстиженко, DT.UA

У Європейській комісії вважають, що рішення про видачу віз громадянам Росії країни-члени ЄС мають ухвалювати в індивідуальному порядку щодо кожного окремого звернення, враховуючи "політичні аспекти". Про це заявила офіційний представник Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та безпеки Аніта Хіппер під час брифінгу.

Вона роз’яснила попередню заяву голови дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля про необхідність "бути більш вибірковими" у згаданому питанні.

"Це мають робити держави-члени. Це входить до їхньої компетенції. Вони повинні оцінювати кожну заявку стосовно візи відповідно до мотивації, зважаючи на політичні аспекти, внутрішню безпеку й міжнародні відносини", – сказала Хіппер.

Представниця ЄК зазначила, що країни Європи повинні дотримуватися міжнародних зобов'язань і брати до уваги також гуманітарні причини, розглядаючи прохання про видачу віз. Крім того, їм слід надавати візи журналістам і дисидентам.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Напружена ніч на Дніпропетровщині: Резніченко розповів про наслідки та число пораненихНапружена ніч на Дніпропетровщині: Резніченко розповів про наслідки та число поранених
"Візитка Яроша" вже неактуальна: у Росії "вбивцю Дугіної" зарахували до азовців"Візитка Яроша" вже неактуальна: у Росії "вбивцю Дугіної" зарахували до азовців
Слідом за Дугіною: в Маріуполі поплічники окупантів влаштували вогняні розбірки, кадри та деталі НПСлідом за Дугіною: в Маріуполі поплічники окупантів влаштували вогняні розбірки, кадри та деталі НП
Під виглядом евакуації, росіяни депортують жителів Маріуполя до РФ та садять до в’язниць – розслідуванняПід виглядом евакуації, росіяни депортують жителів Маріуполя до РФ та садять до в’язниць – розслідування
Правозахисники вимагають розслідувати напад на швейцарського журналіста в УкраїніПравозахисники вимагають розслідувати напад на швейцарського журналіста в Україні
Португалія не підтримує заборону видачі віз громадянам РФПортугалія не підтримує заборону видачі віз громадянам РФ
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітейВнаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітей
"Зустріч з Путіним": у ЗМІ просочилися деталі раптового візиту Ердогана до Зеленського"Зустріч з Путіним": у ЗМІ просочилися деталі раптового візиту Ердогана до Зеленського
ООН заперечила звинувачення РФ у нібито блокуванні візиту МАГАТЕ на ЗАЕСООН заперечила звинувачення РФ у нібито блокуванні візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
ДБР завершило розслідування відносно СівковичаДБР завершило розслідування відносно Сівковича
Последние новости
Подгружаем последние новости