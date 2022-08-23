Громадянам РФ слід видавати візи з урахуванням "політичних аспектів" – ЄК

У Європейській комісії вважають, що рішення про видачу віз громадянам Росії країни-члени ЄС мають ухвалювати в індивідуальному порядку щодо кожного окремого звернення, враховуючи "політичні аспекти". Про це заявила офіційний представник Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та безпеки Аніта Хіппер під час брифінгу .

Вона роз’яснила попередню заяву голови дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля про необхідність "бути більш вибірковими" у згаданому питанні.

"Це мають робити держави-члени. Це входить до їхньої компетенції. Вони повинні оцінювати кожну заявку стосовно візи відповідно до мотивації, зважаючи на політичні аспекти, внутрішню безпеку й міжнародні відносини", – сказала Хіппер.

Представниця ЄК зазначила, що країни Європи повинні дотримуватися міжнародних зобов'язань і брати до уваги також гуманітарні причини, розглядаючи прохання про видачу віз. Крім того, їм слід надавати візи журналістам і дисидентам.