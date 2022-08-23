Ердоган натякнув Путіну, що Крим потрібно повернути Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна в Україні не повинна завершитися на умовах територіальних поступок агресору. Україна має відновити суверенітет над усіма своїми територіями, включно з Кримом.

«Війна, яка триває від 24 лютого, має завершитись справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України», - сказав Ердоган, виступаючи на другому саміті Кримської платформи.

Політик наголосив на тому, що окупований Росією півострів має повернутися Україні, як того вимагає міжнародне право.

«Крим – це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. (...) Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи», - додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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