Баржі – це тимчасове рішення, росіяни знайшли інший шлях як налагодити логістику – британська розвідка

До Антонівського мосту активно підвозять інженерне обладнання, інформує ZN.ua.

Баржі – це тимчасове рішення, росіяни знайшли інший шлях як налагодити логістику – британська розвідка

Українські захисники вже неодноразово завдавали ударів по мостах через річку Дніпро, які розташовані на Херсонщині. Буквально вчора, ЗСУ влучними пострілами пошкодили Антонівський та Каховський мости. Проте росіяни намагаються компенсувати зниження постачання боєприпасів та техніки на правий берег за допомогою поромної переправи. Але оскільки це є лише тимчасове рішення, організувати постійну переправу через річку являється головним завданням Росії, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Переправа через Дніпро є ключовою ланкою між тимчасово окупованим Херсоном та сходом України. Тому цими вихідними, росіяни почали переміщувати баржі для будівництва понтонної переправи безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту.

"Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність. Проте понтонний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ" - йдеться у звіті британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/Af2CVZuddF

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Xey2dXYcfp

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 23, 2022


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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