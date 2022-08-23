Україна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — Шмигаль

При цьому в уряді бачать її як передового члена.

Україна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — Шмигаль
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Україна планує повністю підготуватись до вступу до Європейського Союзу уже до кінця 2024 року, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами глави уряду, ми вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС та продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство. Також до кінця року буде введено в дію "митний безвіз".

«Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях», - заявив Шмигаль

Прем'єр зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами для залучення їх до відновлення та розвитку окремих регіонів, яким вони можуть передати власний досвід.

За словами Шмигаля, в уряду є чіткий та зрозумілий план того, як Україна має стати успішним та заможним членом Європейського Союзу.

«І цей план ми обов'язково реалізуємо повною мірою після перемоги», - запевнив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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