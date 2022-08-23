У Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фото

У вівторок, 23 серпня, у Національному музеї історії України відбулося урочисте відкриття виставки “Прапори Незалежності” до Дня Незалежності України, де представлено унікальну колекцію прапорів періоду кінця ХХ-ХХІ ст.

Експозицію бачив фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков, інформує Апостроф.

На виставці представлено 17 унікальних прапорів.

На відкритті експозиції виступили народний депутат першого скликання парламенту Іван Заєць, в.о. голови Київміськради та виконкому Київміськради у 1991-1992 роках Олександр Мосіюк, учений та яхтсмен родом із Донецька, учасник навколосвітньої подорожі на яхті, активіст демократичного руху доби розпаду СРСР Валерій Петущак.

Для загального огляду виставка буде доступна з 24 серпня до 5 вересня за адресою: Київ, вул. Володимирська, 2, Національний музей історії України, 2 поверх.


Маргарита Лепс, Апостроф





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