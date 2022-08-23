У Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фото

У вівторок, 23 серпня, у Національному музеї історії України відбулося урочисте відкриття виставки “Прапори Незалежності” до Дня Незалежності України, де представлено унікальну колекцію прапорів періоду кінця ХХ-ХХІ ст.

Експозицію бачив фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков, інформує Апостроф .

На виставці представлено 17 унікальних прапорів.

На відкритті експозиції виступили народний депутат першого скликання парламенту Іван Заєць, в.о. голови Київміськради та виконкому Київміськради у 1991-1992 роках Олександр Мосіюк, учений та яхтсмен родом із Донецька, учасник навколосвітньої подорожі на яхті, активіст демократичного руху доби розпаду СРСР Валерій Петущак.

Для загального огляду виставка буде доступна з 24 серпня до 5 вересня за адресою: Київ, вул. Володимирська, 2, Національний музей історії України, 2 поверх.