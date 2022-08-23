У Німеччині стурбувалися щодо "заборони" росіян у Європі: "Було би неправильним шляхом"

У Німеччині стурбувалися щодо "заборони" росіян у Європі: "Було би неправильним шляхом"

У разі заборони на видавання росіянам віз до Євросоюзу росіяни можуть подумати, що ЄС та німці "щось мають проти росії".

Про це заявив опозиційний депутат, експерт із зовнішньої політики фракції Християнсько-демократичний союз в Бундестазі Юрген Хардт, передає Ліга.

"Я вважаю, що загальна заборона на видавання віз була б неправильним шляхом", – сказав Хардт.

Таким чином депутат Бундестагу пішов проти курсу своєї партії, яка закликає заборонити в'їзд до ЄС усім громадянам країни-окупанта, які переважно підтримують війну проти України, тобто знищення суверенної держави, вбивства та геноцид народу.

Німеччина, Бундестаг

Хардт вважає, що заборона спонукає російську пропаганду, яка розповість внутрішній аудиторії, "що ЄС та німці щось мають проти росії та не поважають і не цінують цю країну".

Політик зазначив, що загальна візова заборона вимагатиме єдиних правил у Шенгенській зоні, і замість цього запропонував поповнити списки персональних санкцій: "Я бачу багато імен, які мають бути включені до списку санкцій ЄС, але ще не включені у нього".

Паспорт, росіянин, російський паспорт


Алексей Ионов, politeka.net





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