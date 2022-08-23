ППО IRIS-T надійдуть в Україну найближчими тижнями — Бербок
Раніше в Німеччині говорили про можливу поставку ППО до кінця літа, інформує ZN.ua.
Україна вже найближчим часом отримає найновіші системи протиповітряної оборони IRIS-T, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
«Конкретно в галузі протиповітряного захисту, де насамперед запитується підтримка, ми подбали про те, щоб високо сучасні системи Iris-T не були поставлені в іншу країну, а щоб вона була поставлена Україні. Це станеться в найближчі тижня», - сказала голова МЗС ФРН на спільному брифінгу із ісландською колегою у Берліні у вівторок.