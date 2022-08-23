ППО IRIS-T надійдуть в Україну найближчими тижнями — Бербок

Україна вже найближчим часом отримає найновіші системи протиповітряної оборони IRIS-T, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Конкретно в галузі протиповітряного захисту, де насамперед запитується підтримка, ми подбали про те, щоб високо сучасні системи Iris-T не були поставлені в іншу країну, а щоб вона була поставлена Україні. Це станеться в найближчі тижня», - сказала голова МЗС ФРН на спільному брифінгу із ісландською колегою у Берліні у вівторок.

Раніше Бербок заявляла, що ФРН планує надати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-Т вже в кінці серпня або на початку вересня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні заявив, що обіцяні системи ППО IRIS-T "скоро будуть" в Україні.

У свою чергу Україна хоче отримати загалом 11 таких систем. На початку липня український уряд подав до Міністерства економіки ФРН заявку на отримання експортної ліцензії.