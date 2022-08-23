Фінляндія готова працювати над повним енергетичним ембарго ЄС проти Росії

Фінляндія готова працювати над посиленням санкцій ЄС проти Росії, введених за агресивну війну РФ проти України, про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє Yle.

Прем'єр заявила про те, що Європа має бути готова продовжувати та посилювати санкційний тиск на Росію, незважаючи на економічні труднощі європейців через стрімке зростання цін на енергоносії.

За її словами, слід повністю відмовитися від російських енергоресурсів, тому що нинішня ситуація наголосила на вразливих сторонах Європи та її залежності від авторитарних країн.

Санна Марін прокоментувала також рішення Фінляндії суттєво скоротити видачу росіянам туристичних віз, наголосивши, що цей крок є непрямим методом впливу на керівництво РФ . "Значна частина росіян підтримують цю війну. Це один із способів для нас розповісти їм про агресивну війну Росії", — зазначила прем'єр.

На питання про те, що Гельсінкі вважатиме завершенням війни в Україні, Санна Марін відповіла, що прийнятні для себе умови миру мають визначати лише лідери України та самі українці, а країни Заходу, включаючи Фінляндію, мають надавати всю можливу підтримку та чинити тиск на Росію санкціями.