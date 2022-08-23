"На роки розтягнута не буде": Піонтковський сказав, скільки ще місяців може тривати війна

«Дія санкцій йде по наростаючій, і росія відчує це у найболючішій точці — технологічному відставанні».

Таку думку висловив російський політолог та публіцист, математик Андрій Піонтковський.

Так, Піонтковський упевнений, що Кремлю не варто розраховувати на допомогу Китаю.

«Труп Росії пропливає під ногами товариша Сі, який сидить на березі», - зазначив Піонтковський в інтерв'ю Дмитру Гордону, пояснивши, що глава КНР прийняв бік переможця і це зовсім не Росії.

«Війна буде закінчена або восени, або влітку 2023 року. На роки вона не буде розтягнута», — повідомив Піонтковський.

Експерт також упевнений, що зараз російський диктатор намагається зробити так, щоб конфлікт був заморожений і для цього використовує зв'язки з президентом Туреччини. Проте Реждеп Тайіп Ердоган «має його».

Тим часом, секретар РНБО Олексій Данилов попередив, що російські спецслужби з метою провокації можуть організувати теракти на території Росії.

«На росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах із масовими жертвами серед цивільних…», - попередив Данілов про можливі плани Кремля.