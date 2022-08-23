Війська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВ

Російські окупаційні війська у вівторок, 23 серпня, обстріляли з реактивних систем залпового вогня та ствольної артилерії Нікополь, заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища) прошу вас уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня", - наголосив Євтушенко в Telegram.