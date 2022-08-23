Війська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВ

Влада закликала мешканців уникати перебування в місцях масових скупчень, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Нікополь із РСЗВ
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські окупаційні війська у вівторок, 23 серпня, обстріляли з реактивних систем залпового вогня та ствольної артилерії Нікополь, заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища) прошу вас уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня", - наголосив Євтушенко в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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