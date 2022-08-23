Діри зяють в «адміністрації» Пушиліна після вибухів у центрі Донецька: "Кобзон чекає…"

Діри зяють в «адміністрації» Пушиліна після вибухів у центрі Донецька: "Кобзон чекає…"

В центрі окупованого Донецька прогрміли вибухи, місцеві телеграм-канали і російські змі повідомляють про кілька «прильотів».

За неофіційною інформацією, відбулося влучання у "адміністрацію" ватажка так званої "ДНР" Деніса Пушиліна.

Крім прильоту до "адміністрації Пушиліна", також зафіксовано «приліт» біля будівлі "МВС".

В Мережі вже з’явился наслідки вибухів і, зокрема, в «адміністрації», один з поверхів якої перетворився на руїну.

Тим часом стало відомо, що сам ватажок сепаратистів Пушилін не постраждав.

«На жаль, не влучили. Вони всі в Маріуполі. Донецьк їм не цікавий. Нема чого взяти», «Свої ж вирішили позбутись його, щоб коли його хапнуть за яйця не здав всі явки паролі?», «Кобзон чекає…», - коментують кадри користувачі соцмережі.

Тим часом офіційної інформації від Міноборони Україні наразі немає.


Катерина Петренко, politeka.net





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