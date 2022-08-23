Українського посла викликали в МЗС Казахстану через слова про вбивство російських військових

Позавчора під час одного з інтерв\'ю посол України в Казахстані Петро Врублевський заявив, що українська сторона намагається вбити якомога більше російських окупантів. На цю заяву вже відреагували в МЗС Казахстану , викликавши дипломата до себе.

"Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб\'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям", - говорив Врублевський під час інтерв\'ю, проте вже зараз у відео цього шматка немає, та уривок швидко розлетівся мережею.

"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться натомість в повідомленні МЗС Казахстану.