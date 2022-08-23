Чехія хоче стати лідером у відбудові України після війни – міністр Сікела
Йозеф Сікела зазначив, що Чехія разом з МЗС працюють спільним документом щодо реконструкції, інформує
Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що його країна хотіла б бути лідером щодо допомоги у повоєнній відбудові України, передає
Під час зустрічі чеських послів у Празі Сікела повідомив, що українська сторона передала документ, який визначає потреби, пов’язані з оновленням критичної інфраструктури після російського вторгнення. Міністр також додав, що відомство, яке він очолює, заснувало «Бізнес-клуб Україна» як платформу для поєднання інформації щодо запитів України з пропозиціями чеських компаній.
«Ми також співпрацюємо з МЗС над спільним документом щодо реконструкції», – сказав Сікела.