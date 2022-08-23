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2022-08-23
Рекордна евакуація: на Харківщини за добу вивезли 825 людей
Серед врятованих майже 240 дітей.
© ДСНС України
Вдалу гуманітарну операцію провели посадові та волонтери – із захоплених росіянами районів Харківщини за добу евакуювали 825 людей, повідомила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. Серед евакуйованих 238 маленьких українців.
«Дякуємо очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу», -
В уряді закликають українців на окупованих територіях евакуюватися – на більшості з них опалювальний сезон цього року не почнеться. Нині обов’язковою є лише евакуація з Донеччини, однак оголосити її можуть у п’ятьох інших регіонах України.
Ольга Чекіс, ZN.ua