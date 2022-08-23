Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справі

Колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголосили в розшук за ще одним кримінальним провадженням. Як заявили в Державному бюро розслідувано, це дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.

Ексголову КСУ обвинувачують у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Відповідно до цієї справи Голосіївський районний суд міста Києва оголосив у розшук Олександра Тупицького та передбачив його арешт.

Обвинувачувальний акт у цій справі був направлений до суду ще в листопаді 2021 року.

У липні Подільський районний суд міста Києва вже обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі та звернув у дохід держави суму застави, внесеної за обвинуваченого.