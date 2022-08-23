Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»

За словами Дмитра Кулеби, деякі міністри закордонних справ радили не поспішати, мовляв, мають інші дані щодо вторгнення РФ, інформує ZN.ua.

Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»
© Офіс президента

Деякі очільники МЗС країн «Великої сімки» за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ не вірили, що Владімір Путін нападе на Україну, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Факти ICTV». Він зазначив, що 19 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції проводив зустрічі із колегами з країн G7.

«Кілька міністрів підійшли до мене і тихенько на вухо сказали: ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. 19 лютого. Тому спроби збудувати матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна у щось не вірила, є брехливими», – зазначив Кулеба.

Імен міністрів, які не вірили в напад Росії, Кулеба не назвав. Натомість він вказав, що зараз Україна та партнери мають більше довіри до даних американської розвідки.

«Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з прогнозуванням масштабів нападу РФ сумнівів у даних американської розвідки зараз немає ні у нас, ні наших інших партнерів, які до 24 лютого також сумнівалися в правдивості цих свідчень», – сказав Кулеба.





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