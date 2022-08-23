Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»
За словами Дмитра Кулеби, деякі міністри закордонних справ радили не поспішати, мовляв, мають інші дані щодо вторгнення РФ, інформує
Деякі очільники МЗС країн «Великої сімки» за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ не вірили, що Владімір Путін нападе на Україну,
«Кілька міністрів підійшли до мене і тихенько на вухо сказали: ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. 19 лютого. Тому спроби збудувати матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна у щось не вірила, є брехливими», – зазначив Кулеба.
Імен міністрів, які не вірили в напад Росії, Кулеба не назвав. Натомість він вказав, що зараз Україна та партнери мають більше довіри до даних американської розвідки.
«Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з прогнозуванням масштабів нападу РФ сумнівів у даних американської розвідки зараз немає ні у нас, ні наших інших партнерів, які до 24 лютого також сумнівалися в правдивості цих свідчень», – сказав Кулеба.