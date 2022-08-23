Суд арештував гроші Мартиненка у справі про отримання хабаря й відмиванні коштів

Вищий антикорупційний суд за клопотанням Національного антикорупційного бюро арештував гроші колишнього народного депутата на суму 1,5 млн грн та 1,3 млн доларів. Відповідне рішення ВАКС ухвалив напередодні, 22 серпня, повідомила пресслужба суду.

«У понеділок, 22 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та наклав арешт із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно колишнього народного депутата Верховної Ради України. Зокрема, під арешт потрапили грошові кошти в сумі 1 млн 570 тис. доларів США та 1 млн 300 тис. грн, вилучені детективами НАБУ 28-29.07.2022 року під час обшуку приміщення, яким ймовірно користується екснардеп», – йдеться у повідомленні.

Суд зазначив, що ухвала про арешт виконується негайно. При цьому оскарження такої ухвали не зупиняє її виконання.

У суді не називають імені колишнього депутата, але судячи з деталей справи мова йде про ексголову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Миколу Мартиненка. 28 липня НАБУ оголосило йому підозру в отриманні хабаря та відмиванні коштів. Зокрема, слідство встановило, що у липні 2014 року колишній народний депутат одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.