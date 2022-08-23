На Луганщині під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти — Гайдай

Тим часом місцеві жителі обурені у десять разів меншою зарплатою, аніж запрошеним із Росії, інформує ZN.ua.

У Довжанську Луганської області під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти, повідомив із посиланням на обурених російським свавіллям жителів захоплених територій голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами до таких дій вдаються, насамперед російські військові.

«Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якійсь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти», - написав він.

За його словами, РФ таким чином визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових.

Гайдай також розповів, що жителі області обурені, що російським спеціалістам, яких запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше.

«Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. … До прикладу, співробітникам мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють», - повідомив він та додав, що жителі окупованого регіону все частіше відмовляються працювати на окупантів.


Ірина Знась, ZN.ua





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