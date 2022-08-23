День міста у Харкові розпочався під звуки вибухів

Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора та для Харкова це ще й день міста . Проте, на жаль, своє 368-річчя місто-герой розпочало під звуки вибухів. Близько другої години ночі, а також о шостій та о сьомій ранку на Харківщині лунала повітряна тривога, інформує ZN.ua .

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вчергове обстріляли Київський район міста. Ворог влучив у приватний будинок та, на щастя, ніхто не постраждав.

Тим часом на фронті, українські захисники відбили атаки росіян південніше Ізюму. Загалом ситуація на Харківщини складна, але контрольована. Окупанти проводять локальні наземні атаки та суттєвих успіхів не мають. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що бої в регіоні не є послідовними спробами просування в конкретному напрямку, а мають обмежений характер.