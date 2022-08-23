Секретар РНБО Олексій Данилов прогнозує розпад Росії та повне звільнення всієї території України, про це він розповів в ефірі 24 каналу.

За його словами, ЗСУ героїчно вибивають росіян із території України. Стосовно Криму, Данилов підкреслив, що таке навіть у жахах не снилося нікому з оточення Путіна. Росіяни думали, що перебувають під захистом, що виявилося неправдою. Окупований Крим раніше зовсім вважали "червоною лінією", називаючи неприпустимим знищення Кримського мосту. Зараз же, за словами секретаря РНБО, ворогові доведеться "проковтнути" не тільки це, а й інші речі, які чекають на нього в найближчі 5-7 років. Із цими термінами він пов'язав майбутній розпад РФ .

"Ми на власні очі з вами бачитимемо розпад Російської Федерації", — підкреслив секретар РНБО, додавши, що в існуючому сьогодні вигляді Росія більше не функціонуватиме.