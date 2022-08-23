The Guardian: Путін не лише хоче захопити владу в Києві, але й показати безсилля НАТО

На думку британських журналістів, кремлівський диктатор хоче довести всьому світові, що могутність США не є безмежною, інформує ZN.ua .

На думку Шорта, Путін не лише хоче нейтралізувати правлячий режим у Києві, але, що навіть важливіше, показати нездатність НАТО його зупинити. Знищення української культури на окупованих територіях для очільника Кремля є «додатковим бонусом».

Журналіст зазначає, що Москві не потрібні надто великі досягнення для того, щоб Путін зміг оголосити про «перемогу» в Україні. Для цього достатньо захопити весь Донбас та мати сухопутний міст у Крим.

Тим не менш, Шорт наголошує, що в ідеалі Путін хотів би більшого. Зокрема контролювати Одесу та прилегле узбережжя Чорного моря. Проте, в очах президента РФ , навіть менші успіхи показали б, що могутність США не безмежна.

«Війна в Україні не відбувається ізольовано. У той час, як Росія заперечує встановлений США порядок безпеки в Європі, Китай кидає Вашингтону виклик в Азії. Почався геополітичний процес, підсумки якого не виявляться повною мірою протягом десятиліть. Але світовий порядок останніх 30 років, що встановився після «холодної війни», добігає кінця», — підсумував Шорт.

На думку журналіста, реальність планів Путіна залежатиме від ситуації на фронті, а точніше від ступеня західної підтримки України восени та взимку, коли брак енергоресурсів та стрімке зростання вартості життя стануть все більш відчутними для західних партнерів України.