США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico

Серед американських чиновників ходять чутки, що США постачають Україні більше військової допомоги, ніж про це звітують представники офіційного Вашингтона. Про це повідомляє Politico , водночас заявляючи, що це – припущення, і якби таємні поставки були, то малоймовірно, що газеті б розповіли «про таке таємне рішення».

Видання зазначає, що минулої п'ятниці високопоставлений представник Пентагону на брифінгу визнав, що США протягом деякого часу постачали Києву протирадіолокаційні ракети HARM. При цьому, така допомога не була анонсована офіційно. «Коли ми вперше оголосили про поставку ракет HARM, те, як ми охарактеризували це в повідомленні, не було конкретним. Ми описали, що надаємо можливість протидії радарам», – сказав чиновник.