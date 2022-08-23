США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico

Але це не точно, хоч багато що на це вказує.

США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico
© U.S. Army/ flickr

Серед американських чиновників ходять чутки, що США постачають Україні більше військової допомоги, ніж про це звітують представники офіційного Вашингтона. Про це повідомляє Politico, водночас заявляючи, що це – припущення, і якби таємні поставки були, то малоймовірно, що газеті б розповіли «про таке таємне рішення».

Видання зазначає, що минулої п'ятниці високопоставлений представник Пентагону на брифінгу визнав, що США протягом деякого часу постачали Києву протирадіолокаційні ракети HARM. При цьому, така допомога не була анонсована офіційно. «Коли ми вперше оголосили про поставку ракет HARM, те, як ми охарактеризували це в повідомленні, не було конкретним. Ми описали, що надаємо можливість протидії радарам», – сказав чиновник.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
НАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагатиНАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагати
Ердоган натякнув Путіну, що Крим потрібно повернути Україні
Скільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в УкраїніСкільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в Україні
Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?
Мобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призовуМобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призову
Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»
Виробництво байрактарів – це робота мрії, будуть такі тисячні черги, - Олександр Качура про заводи в УкраїніВиробництво байрактарів – це робота мрії, будуть такі тисячні черги, - Олександр Качура про заводи в Україні
Флешмоб у Криму: курортники масово "здають" координати ППО окупантівФлешмоб у Криму: курортники масово "здають" координати ППО окупантів
Невеликі просування, але не більше: «вторая армія міра» вичерпала сили для наступу – ISWНевеликі просування, але не більше: «вторая армія міра» вичерпала сили для наступу – ISW
Байден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в УкраїніБайден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости