США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico
Але це не точно, хоч багато що на це вказує.
Серед американських чиновників ходять чутки, що США постачають Україні більше військової допомоги, ніж про це звітують представники офіційного Вашингтона. Про це повідомляє
Видання зазначає, що минулої п'ятниці високопоставлений представник Пентагону на брифінгу визнав, що США протягом деякого часу постачали Києву протирадіолокаційні ракети HARM. При цьому, така допомога не була анонсована офіційно. «Коли ми вперше оголосили про поставку ракет HARM, те, як ми охарактеризували це в повідомленні, не було конкретним. Ми описали, що надаємо можливість протидії радарам», – сказав чиновник.