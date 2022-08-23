«Ми повинні бути більш вибірковими»: Боррель проти заборони видачі віз всім росіянам

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не підтримав пропозицію заборонити громадянам Росії в'їзд до ЄС, повідомляє Bloomberg.

«Заборонити в’їзд усім росіянам – це погана ідея, – сказав Жозеп Боррель на конференції в Іспанії. – Ми повинні бути більш вибірковими».

Він вважає, що ЄС не повинен відкривати свої двері для олігархів, але певен, що «є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в цій ситуації».