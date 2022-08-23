ISW: РФ фальшиво класифікує "біженцями" українців, які потрапляють на окуповані території

Окупаційна адміністрація в Запорізькій області приховано проголосила незалежність регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в’їжджають в загарбаний регіон, як тимчасових шукачів притулку.

Як інформує в звіті за підсумками минулої доби Інститут дослідження війни, тамтешній кремлівський ставленик, який вважає себе “очільником” згаданої адміністрації підписав розпорядження, згідно з яким громадяни України, які прибувають в окуповану Запорізьку область, визнаються “особами, які шукають притулку відповідно до законодавства РФ .

Наказ передбачає реєстрацію громадян України та Росії за місцем проживання або місця прибуття на захоплених Росією територіях та видачу бланків тимчасових посвідчень для всіх «осіб без громадянства». Українці та росіяни можуть зареєструватися, якщо нададуть підтвердження про надання тимчасового притулку.