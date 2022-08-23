ISW: РФ фальшиво класифікує "біженцями" українців, які потрапляють на окуповані території
Кремлівські ставленики можуть використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на захоплені території після евакуації з них, інформує
Окупаційна адміністрація в Запорізькій області приховано проголосила незалежність регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в’їжджають в загарбаний регіон, як тимчасових шукачів притулку.
Як інформує в
Наказ передбачає реєстрацію громадян України та Росії за місцем проживання або місця прибуття на захоплених Росією територіях та видачу бланків тимчасових посвідчень для всіх «осіб без громадянства». Українці та росіяни можуть зареєструватися, якщо нададуть підтвердження про надання тимчасового притулку.