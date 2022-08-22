Новостей.COM ⇒
2022-08-22
РФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій області
Всі українці, що намагаються евакуюватись, мають проходити процедуру «фільтрації», інформує
Українців відправляють до фільтраційних таборів© Getty Images
Російські окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці Запорізької області. Про це заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов з посиланням на так званого «голову адміністрації Запорізької області», якого призначили росіяни.
За
«І вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу», - додає мер.
Артем Руденко, ZN.ua