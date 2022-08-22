РФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій області

Російські окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці Запорізької області. Про це заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов з посиланням на так званого «голову адміністрації Запорізької області», якого призначили росіяни.

За повідомленням мера, через Василівку їдуть мешканці окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території.

«І вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу», - додає мер.