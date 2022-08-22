Як росіяни знищують екологію на Чернігівщині: фото доказів для суду у Гаазі

У Чернігівській області екологи обстежили та зробили фото- й відеофіксацію екологічних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зафіксовані факти та зібрані матеріали використають як докази у підготовці позову до Міжнародного суду у Гаазі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє кореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков, який побував на Чернігівщині під час престуру.

У рамках поїздки фахівців та журналістів було обстежено та зафіксовано факти злочинів на таких ділянках та об'єктах.

  • Чернігівському водоканалі, де велись інтенсивні обстріли та була порушена робота об’єктів водопостачання;
  • будівельному супермаркеті "Епіцентр" на вулиці Шевченка, де через обстріли сталася пожежа та згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів;
  • лісовому господарстві "Агроліс", якому було завдано великих збитків.

Зокрема, були продемонстровані розгінні блоки ракет "Точка У", які запускали з території Білорусі по Чернігову.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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