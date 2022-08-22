ФСБ Росії швидко «розкрила» вбивство Дугіної: у всьому традиційно винні українці

Російське ФСБ на третій день після вбивства доньки російського пропагандиста Алєксандра Дугіна - Дар'ї заявила про його розкриття. Винними у злочині оголосили спецслужби України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на саму ФСБ.

Відповідно до сьогоднішньої заяви ФСБ , «за вбивством стоять українські спецслужби. Виконавець – громадянка України Наталія Вовк, 1979 року народження. Вона прибула до Росії 23 липня разом із дочкою Софією Шабан».

За повідомленням ФСБ, нібито, «у день злочину Вовк та дочка приїхали на фестиваль «Традиція», а після керованого підриву 21 серпня поїхали через Псков до Естонії».

Російські хакери, в свою чергу, вже встигли записати «вбивцю» Дугіної до українського полку «Азов».

Убивство Дар'ї Дугіної російські правоохоронні органи «розкрили» за два дні. Тоді як вбивць опозиційних журналістів та політиків, таких як Борис Нємцов, Наталья Естемірова та Анна Політковська у Росії шукають роками.