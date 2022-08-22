В «Азові» спростували приналежність до полку так званої «вбивці» російської пропагандистки Дугіної

В українському полку «Азов» спростували приналежність до них жінки, яку ФСБ звинувачує у вбивстві Дар’ї Дугіної. Про це йдеться в заяві полку.

«Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу», - йдеться в заяві.

В «Азові» вважають, що своїми діями Росія намагається виправдати перед своїми громадянами судилище над українськими бійцями.

«Так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища», - наголошується в заяві.

В полку «Азов» категорично засуджують незаконне судилище над українськими військовими та закликають усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося.