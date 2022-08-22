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2022-08-22
У Новій Каховці "прилетіло" у склад боєприпасів окупантів: фото та відео
У понеділок, 22 серпня, Збройні сили України ліквідували склад боєприпасів російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області, інформує
Відповідні фото та відео публікують у соцмережах.
Очевидці повідомляють про численні вибухи, які спричинили сильну пожежу та детонацію боєприпасів.
Величезний стовп диму видно здалеку.
Крім того, сьогодні ЗСУ знову завдали ударів по Антонівському мосту в Херсонській області. Внаслідок обстрілу там спалахнула пожежа. Є непідтверджена інформація, що Антонівським мостом під час удару ЗСУ рухався КАМАЗ з боєприпасами.
Маргарита Лепс, Апостроф