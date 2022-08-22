Близько мільйона військових захищають Україну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших наших формуваннях.

"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - наголосив глава держави у Telegram.

Зеленський заявив, що на всіх рівнях сусіпльного життя в Україні має відчуватися повага до ветеранів.

Президент зазначив: "Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя".