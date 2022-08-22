В Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мер

Також є інформація щодо поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС, інформує ZN.ua.

В Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мер
Росіяни могли спеціально розстріляти автомобіль
© Дмитро Орлов/Telegram

З окупованого росіянами Енергодара (місто де знаходиться Запорізька атомна електростанція) надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу росіянами району Запорізької теплової електростанції . Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату», - наголосив Орлов.

У мерії наразі з’ясовують чи дійсно людина загинула.

«А от що вже достеменно відомо: мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку», - додав міський голова.


Артем Руденко, ZN.ua





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