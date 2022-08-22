Після вибухів посібники окупантів починають готуватися до зустрічі ЗСУ у Севастополі

Після вибухів посібники окупантів починають готуватися до зустрічі ЗСУ у Севастополі: промовисте відео

У Криму після серії вибухів окупаційна влада влаштувала перевірку бомбосховищ.

Зокрема, до зустрічі зі збройними силами України почали готуватись в окупованому Севастополі. Про це повідомив гауляйтер Михайло Розвожаєв у телеграм каналі.

"Оскільки в нас ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів", - написав посібник окупантів.

Він додав, що дав доручення своїм підлеглим розмістити в місті покажчики з інформацією про розташування бомбосховищ, а також промаркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі від укриттів.

Гауляйтер запевнив, що тимчасово окупований Севастополь знаходиться "під надійним захистом".

Зазначимо, 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем пролунала серія вибухів.


Ирина Юрченко, politeka.net





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