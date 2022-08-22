Повітряні сили ЗСУ готові до привітань росіян — Ігнат

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що захисники підготувалися до будь-яких сюрпризів він російських військових на День Незалежності, в тому числі й кризових ситуацій. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Наші військові готові до будь-яких сценаріїв… розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил будуть боронити наше небо. Перш за все, потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили та засоби противник сконцентровує на підступах до наших кордонів", – розповів речник.

За словами Ігната, ЗСУ слідкують та контролюють літаки та гелікоптерами, які перебувають на "десятках аеродромів" в Білорусі, Криму, Росії та довкола України.

"Будемо відстежувати і намагатися адекватно відреагувати на будь-які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято", – додав Ігнат.