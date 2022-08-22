Українські військові знищили ППО РФ у Харківській області

Знищено самохідну установку "Шилка".

Українські військові знищили ППО РФ у Харківській області
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські артилеристи разом із прикордонниками знищили систему протиповітряної оборони РФ в Харківській області, інформує ДПСУ.

"Під час аеророзвідки на Харківщині прикордонники разом із Силами оборони України виявили ворожий засіб ППО. Далі по цілі нанесли вогневе ураження та знищили техніку противника", - йдеться в повідомленні.

Знищено зенітну самохідну установку"Шилка", яку окупанти намагалися приховати в лісосмузі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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