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2022-08-22
Українські військові знищили ППО РФ у Харківській області
Знищено самохідну установку "Шилка".
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Українські артилеристи разом із прикордонниками знищили систему протиповітряної оборони РФ в Харківській області, інформує
"Під час аеророзвідки на Харківщині прикордонники разом із Силами оборони України виявили ворожий засіб ППО. Далі по цілі нанесли вогневе ураження та знищили техніку противника", - йдеться в повідомленні.
Знищено зенітну самохідну установку"Шилка", яку окупанти намагалися приховати в лісосмузі.
Анна Конюченко, ZN.ua