ЗСУ знищили вертоліт Ка-52, дві російські ракети та сім БПЛА

Повітряні сили ЗСУ у неділю, 21 серпня, збили російський вертоліт, сім БПЛА та дві крилаті ракети, інформують Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.