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2022-08-22
ЗСУ знищили вертоліт Ка-52, дві російські ракети та сім БПЛА
Українські захисники завдали близько десяти авіаударів по позиціях окупантів, інформує
© ВСУ / Facebook
Повітряні сили ЗСУ у неділю, 21 серпня, збили російський вертоліт, сім БПЛА та дві крилаті ракети, інформують Повітряні сили ЗСУ в
"Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Українська авіація здійснила близько десяти авіаударів по позиціях окупантів. Завдано вогневого ураження по живій силі окупантів, позиціях РСЗВ, бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах та логістиці військ РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua