Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 серпня

На півдні тривають бої на зайнятих рубежах

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 серпня
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 22 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

На півдні тривають бої на зайнятих рубежах. На запорізькому напрямку російська армія провела одну невдалу атаку. На миколаївському – є частковий успіх. А на південнобузькому активно працювала російська авіація.

На краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають. На бахмутському напрямку наразі тривають бойові дії на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка.

На авдіївському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
Близько мільйона військових захищають Україну – ЗеленськийБлизько мільйона військових захищають Україну – Зеленський
Залужний вперше розкрив число, скільки захисників віддали життя за Україну: "У цій війні..."Залужний вперше розкрив число, скільки захисників віддали життя за Україну: "У цій війні..."
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгненняДанілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Die Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 роківDie Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 років
ЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпняЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпня
Карта бойових дій в Україні: яка зараз ситуація на східному та південному фронтахКарта бойових дій в Україні: яка зараз ситуація на східному та південному фронтах
Росії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISWРосії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISW
Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУРРосія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР
Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідкаРосійські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідка
США продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронтіСША продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронті
Последние новости
Подгружаем последние новости