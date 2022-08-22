Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 серпня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 22 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

На півдні тривають бої на зайнятих рубежах. На запорізькому напрямку російська армія провела одну невдалу атаку. На миколаївському – є частковий успіх. А на південнобузькому активно працювала російська авіація.

На краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають. На бахмутському напрямку наразі тривають бойові дії на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка.

На авдіївському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.