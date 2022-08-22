На Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – Гайдай

Засоби вербування до лав армії на тимчасово окупованих територіях Луганщини стають ще більше жахливими. Російські загарбники на вулицях затримують неповнолітніх дітей для встановлення особистості, але відпускають лише тоді, коли за ними приходять дорослі чоловіки - батько чи брат, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай .

Процедура упізнання триває не три доби, як це передбачено законом, а набагато більше. Аж поки за дитиною не прийде дорослий чоловік з родини, якому вже запропонують вибір: «Якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?» .

Також, російські загарбники починають готувати до війни й школярів. Серед неповнолітніх активно проводять «роз'яснювальні робити» та пропагують «руський мір». Дітей шкільного віку намагаються активно залучати до воєнно-патріотичних рухів. Зокрема, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул 30 школярів «урочисто прийняли присягу та посвячення в учасники «Молодої гвардії»».

«Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили та покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть» - пише Гайдай.