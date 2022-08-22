У росіян на півдні одна атака з частковим успіхом, ще одна невдала – Генштаб

Ні півдні в основному тривають бої на зайнятих рубежах. На запорізькому напрямку минулої доби російська армія провела одну невдалу атаку. На миколаївському – є частковий успіх. А на південнобузькому активно працювала російська авіація. Про це сказано у зведенні Генштабу за 21 серпня.

На запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов. На південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки. На миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.