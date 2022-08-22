"Це обов'язково": Вілкул терміново повідомив про зміни і кому треба залишитись вдома, а не йти на роботу

"Це обов'язково": Вілкул терміново повідомив про зміни і кому треба залишитись вдома, а не йти на роботу

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Відкул терміново звернувся до мешканців з важливою інформацією.

Так, як пише Politeka.net, звернення стосується порядку роботи в святкові дні 23 та 24 серпня.

За його словами, комендантська година змінюватись не буде. Діяти вона буде як завжди – з 22:00 до 5 ранку.

Також він підкреслив, що святкових та масових заходів не буде, підприємствам всіх форм власності рекомендовано перейти в ці дні на роботу дистанційно.

«Для органів державної влади, самоврядування та силових структур – це обов’язково», - підкреслив Вілкул.

Крім того, буде посилене патрулювання та заходи безпеки.

«Всім мешканцям рекомендовано уникати будь-яких скупчень людей та не знаходитися поряд з будинками органів влади, критичної інфраструктури та військовими об’єктами», - наголосив Вілкул.

Йдеться про Синельниковский район. Так, згідно з розпорядженням начальника Синельниківської районної військової адміністрації змінено комендантську годину 23 та 24 серпня з 21.00 до 06.00 Розпорядження діє на всій території Синельниківського району.

Тим часом у Києві на тиждень заборонили масові заходи. Заборона введена з 22 по 25 серпня у зв'язку з високою ймовірністю російських ракетних обстрілів міста.

Крім того, військова адміністрація просить столичну владу залучити до життєдіяльності міста мінімум людей.

Раніше стало відомо, що працівникам Урядового кварталу зробили попередження перед Днем Незалежності. Співробітників установ закликали у період з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.

Зокрема, вже відомо, що віддалено працюватиме апарат Верховної Ради.


Катерина Петренко, politeka.net





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