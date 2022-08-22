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2022-08-22
Кім розповів, чи закриють Миколаїв на День Незалежності
Голова ОВА закликав жителів працювати дистанційно через загрозу ракетних ударів, інформує
© Віталій Кім/Facebook
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Влада не проводитиме масових заходів у місті до Дня Незалежності та закликає містян залишатися вдома.
"Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть", - наголосив Кім.
Анна Конюченко, ZN.ua