Кім розповів, чи закриють Миколаїв на День Незалежності

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив , що Миколаїв не закриватимуть на в'їзд і виїзд 23 та 24 серпня. Кім закликав жителів працювати дистанційно через загрозу обстрілів з боку РФ .

Влада не проводитиме масових заходів у місті до Дня Незалежності та закликає містян залишатися вдома.

"Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть", - наголосив Кім.