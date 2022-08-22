Кім розповів, чи закриють Миколаїв на День Незалежності

Голова ОВА закликав жителів працювати дистанційно через загрозу ракетних ударів, інформує ZN.ua.

Кім розповів, чи закриють Миколаїв на День Незалежності
© Віталій Кім/Facebook

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв не закриватимуть на в'їзд і виїзд 23 та 24 серпня. Кім закликав жителів працювати дистанційно через загрозу обстрілів з боку РФ.

Влада не проводитиме масових заходів у місті до Дня Незалежності та закликає містян залишатися вдома.

"Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть", - наголосив Кім.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
Кринж із подвійним дном: українці бурхливо відреагували на флешмоб із тризубом до Дня незалежностіКринж із подвійним дном: українці бурхливо відреагували на флешмоб із тризубом до Дня незалежності
«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях
Командувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війниКомандувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війни
В ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській областіВ ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
Працівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІПрацівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІ
В ОП заявили, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День НезалежностіВ ОП заявили, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності
Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300
"Не має бути довгим": прокурор у справі Югославії розповів про процес трибуналу над путіним"Не має бути довгим": прокурор у справі Югославії розповів про процес трибуналу над путіним
Українці за кордоном вже почали відзначати День незалежності: програма заходівУкраїнці за кордоном вже почали відзначати День незалежності: програма заходів
Данія почне відновлювати Миколаївську область вже у вересніДанія почне відновлювати Миколаївську область вже у вересні
Последние новости
Подгружаем последние новости