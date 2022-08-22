FT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з Україною

Постпред РФ в ООН сказав, що Москва чекає довгий конфлікт з Києвом, інформує ZN.ua.

FT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з Україною
© Колаж ZN.UA

Росія не бачить можливостей для пошуків дипломатичного рішення, яке б дозволило покінчити з війною, яку вона розв’язала проти України. Натомість Москва очікує, що конфлікт буде довгим.

Про це Financial Times сказав постійний представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов. Він наголосив, що ООН повинна грати більшу роль у спробах закінчити війну, а також звинуватив США і інші країни НАТО в тому, що вони нібито змушують Україну відмовлятися від переговорів. Гатілов також впевнений, що прямих переговорів між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським не буде.

«Зараз я не бачу жодних можливостей для дипломатичних контактів. І чим довше конфлікт триває, тим важче буде знайти дипломатичне рішення», - сказав Гатілов.

Financial Times пише, що його коментарі прозвучали на тлі човникової дипломатії, яка спостерігалася впродовж останніх кількох тижнів. Слова Гатілова перекреслюють всі надії на те, що зернову угоду, яка дозволила розблокувати експорт з України, можна буде використати як базу для більш широких домовленостей.


Лесь Димань, ZN.ua





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