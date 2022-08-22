Мелітопольські партизани розправилися з окупантом за домагання до дівчинки – Федоров

В неділю ввечері на вулиці Героїв України в тимчасово окупованому Мелітополі місцеві партизани ліквідували російського військового за домагання до неповнолітньої дівчинки. Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Годину тому солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь», – написав Іван Федоров.

Зі слів міського голови зрозуміло, що окупанту завдали несумісне з життям ножове поранення. Іван Федоров також опублікував відео, як тіло вбитого окупанта забирали з місця події.

«Зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!», – підкреслив Федоров.