Три прильоти у Харкові: є постраждалі

Окупанти здійснили обстріл Київського району

Три прильоти у Харкові: є постраждалі
© ДСНС України

У Харкові під час повітряної тривоги, що лунала увечері, 21 серпня, окупанти здійснили обстріл Київського району. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти". Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів і в приватному будинку", - написав Терехов.

Радниця глави Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова повідомила, що одна людина отримала поранення.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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