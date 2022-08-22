В ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській області

Начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що в Херсонській області українські захисники продовжують проводити контрнаступальні дії, зокрема, знищують техніку, боєприпаси та живу силу військ РФ .

"Якщо всі чекали, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонської області, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося. І це знищення складів із боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку", - наголосила Гуменюк.