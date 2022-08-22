В ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській області

Українські військові виснажують сили військ РФ.

В ОК
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що в Херсонській області українські захисники продовжують проводити контрнаступальні дії, зокрема, знищують техніку, боєприпаси та живу силу військ РФ.

"Якщо всі чекали, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонської області, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося. І це знищення складів із боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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