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2022-08-22
В ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
Українські військові виснажують сили військ РФ.
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в
"Якщо всі чекали, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонської області, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося. І це знищення складів із боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку", - наголосила Гуменюк.
Анна Конюченко, ZN.ua