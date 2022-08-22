"Ставлять перед вибором": жителі окупованого Луганська повідомляють про зникнення дітей, що відомо

"Ставлять перед вибором": жителі окупованого Луганська повідомляють про зникнення дітей, що відомо

Жителі тимчасово окупованого Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.

Про це, як пише Politek.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як з’ясувалося, їх затримують до встановлення особистості.

«Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?», - повідомив Гайдай.

діти, війна, руйнування, школа

Голова Луганщини також повідомив, що через методи, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку, вже нікому працювати.

«Як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку», - розповів Гайдай.

Додамо, що на Луганщині окупанти здійснили 7 ракетних ударів минулої ночі, 11 разів обстрілювали позиції наших військових із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
На Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – ГайдайНа Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – Гайдай
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгненняДанілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Die Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 роківDie Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 років
Під виглядом евакуації, росіяни депортують жителів Маріуполя до РФ та садять до в’язниць – розслідуванняПід виглядом евакуації, росіяни депортують жителів Маріуполя до РФ та садять до в’язниць – розслідування
Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію БілорусіГенштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітейВнаслідок збройної агресії РФ в Україні зросла кількість загиблих дітей
Російські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті ХарковаРосійські загарбники поцілили об’єкти критичної інфраструктури у передмісті Харкова
WP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в УкраїнуWP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в Україну
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталосяУкраїнські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
За любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньомуЗа любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньому
Последние новости
Подгружаем последние новости