"Ставлять перед вибором": жителі окупованого Луганська повідомляють про зникнення дітей, що відомо

Жителі тимчасово окупованого Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.

Про це, як пише Politek.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як з’ясувалося, їх затримують до встановлення особистості.

«Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?», - повідомив Гайдай.

Голова Луганщини також повідомив, що через методи, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку, вже нікому працювати.

«Як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку», - розповів Гайдай.

Додамо, що на Луганщині окупанти здійснили 7 ракетних ударів минулої ночі, 11 разів обстрілювали позиції наших військових із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи.