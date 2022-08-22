Експерт пояснив, чому Росія замовчує вибухи в Криму

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, що вибухи в Криму вказують на те, що Росія не може захистити тимчасово окуповані території. У своїй колонці для "Главреду" він пише про те, що це кардинально змінює ситуацію на полі бою.

Жданов зазначає, що якщо у РФ визнають, що за вибухами на півострові хтось стоїть, наприклад, ЗСУ, то це означатиме поразку для окупантів.

"А як же, адже друга армія світу проти 22-ї армії раптом не змогла вистояти, раптом не змогла захистити завоювання "збирача земель руських", як себе називав Путін перед військовим вторгненням. Тому Росія намагається якось все це замовчати. І ми поки граємо в цю гру - теж не беремо на себе відповідальність за ці вибухи, щоб у Москви не було зайвого приводу звинуватити нас в агресивності", - пояснив експерт.

Жданов зазначає, що війна, зважаючи на таку ситуацію, може закінчитися повною деокупацією українських територій, в тому числі й Криму.

"У нас є шанс вийти на межі 1991 року. Причому найважчим при вирішенні цього завдання буде самий початок - початок контрнаступальної операції. Тому що всю цю російську військову махину, яка ще здатна рухатися, стріляти і чинити опір, потрібно буде зрушити з місця в напрямку державного кордону України. Якщо ми її зрушимо з місця, то далі все піде набагато легше", - вважає він.