Експерт пояснив, чому Росія замовчує вибухи в Криму

Україна теж не бере на себе відповідальності, аби Москва не могла звинуватити Київ в агресії, інформує ZN.ua.

Експерт пояснив, чому Росія замовчує вибухи в Криму
© Скриншот из видео

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, що вибухи в Криму вказують на те, що Росія не може захистити тимчасово окуповані території. У своїй колонці для "Главреду" він пише про те, що це кардинально змінює ситуацію на полі бою.

Жданов зазначає, що якщо у РФ визнають, що за вибухами на півострові хтось стоїть, наприклад, ЗСУ, то це означатиме поразку для окупантів.

"А як же, адже друга армія світу проти 22-ї армії раптом не змогла вистояти, раптом не змогла захистити завоювання "збирача земель руських", як себе називав Путін перед військовим вторгненням. Тому Росія намагається якось все це замовчати. І ми поки граємо в цю гру - теж не беремо на себе відповідальність за ці вибухи, щоб у Москви не було зайвого приводу звинуватити нас в агресивності", - пояснив експерт.

Жданов зазначає, що війна, зважаючи на таку ситуацію, може закінчитися повною деокупацією українських територій, в тому числі й Криму.

"У нас є шанс вийти на межі 1991 року. Причому найважчим при вирішенні цього завдання буде самий початок - початок контрнаступальної операції. Тому що всю цю російську військову махину, яка ще здатна рухатися, стріляти і чинити опір, потрібно буде зрушити з місця в напрямку державного кордону України. Якщо ми її зрушимо з місця, то далі все піде набагато легше", - вважає він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
Як росіяни знищують екологію на Чернігівщині: фото доказів для суду у ГаазіЯк росіяни знищують екологію на Чернігівщині: фото доказів для суду у Гаазі
В Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мерВ Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мер
Повітряні сили ЗСУ готові до привітань росіян — ІгнатПовітряні сили ЗСУ готові до привітань росіян — Ігнат
У росіян на півдні одна атака з частковим успіхом, ще одна невдала – ГенштабУ росіян на півдні одна атака з частковим успіхом, ще одна невдала – Генштаб
Терміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені територіїТерміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені території
Острів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУОстрів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУ
FT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з УкраїноюFT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з Україною
"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес
РФ називає війну «спеціальною військовою операцією», тому обмежена щодо правового примусу росіян – британська розвідкаРФ називає війну «спеціальною військовою операцією», тому обмежена щодо правового примусу росіян – британська розвідка
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгненняДанілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Последние новости
Подгружаем последние новости